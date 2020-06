Sportvorstand Rouven Schröder und Trainer Achim Beierlorzer vom Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 haben ihre Mannschaft mit deutlichen Worten auf den Abstiegskrimi gegen Werder Bremen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) eingeschworen. "Es ist kein Endspiel, es ist ein Matchball, und den möchten wir verwandeln", sagte Schröder vor dem Duell des Tabellen-15. aus Mainz gegen den Vorletzten.

Beierlorzer fordert weiterhin "volle Konzentration"

Beierlorzer forderte von seiner Mannschaft, die am Mittwoch überraschend 2:0 beim Spitzenklub Borussia Dortmund gewonnen hatte, "volle Konzentration und den absoluten Fokus auf die nächste Aufgabe". Man wolle "zupacken" und den Klassenerhalt perfekt machen, ergänzte der Coach. Der Erfolg in Dortmund soll Aufwind für das Werder-Spiel geben, so Beierlorzer: "Das müssen wir wieder auf den Platz bringen. Alles investieren, nichts zurückhalten."

SID