In seiner Jugend war Christian Streich großer Fan von Bayern München, heute aber würde sich der Trainer des SC Freiburg einmal einen anderen deutschen Fußball-Meister wünschen. "Es wäre schön, wenn die Münchner sich dann mal richtig ärgern und total genervt sind. Dann hauen sie sich im nächsten Jahr nochmal mehr rein und überleben würden sie das auch", sagte Streich im Sport1-Interview: "Aber sie sind halt die Besten."

Streich hofft für die Zukunft auf einen anderen Meister

Auch deshalb hatte Streich, der am Samstag (15.30 Uhr/Sky) am vorletzten Spieltag der Fußball-Bundesliga mit seinem Klub in München gastiert, früher mit den Bayern mitgefiebert. "Ich wollte am Wochenende einfach oft gewinnen als Fan. Ich bin einmal mit 16 oder 17 Jahren sogar nach München auf den Marienplatz gefahren, als sie Meister geworden sind", erzählte Streich von früheren Jahren, in denen er einmal auch "mit einer Bayern-Jeansjacke und dem Emblem in der Südkurve" gestanden hatte.

Auch heute sind die Spiele der Münchner noch etwas Besonderes für den 55-Jährigen, vor allem mit seinem Sport-Club. "Wir sehen das als etwas Tolles an. Es pusht und motiviert uns wahnsinnig, wenn wir gegen solche Mannschaften spielen. Wir wollen zeigen, was wir können", sagte Streich.

SID