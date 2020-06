Trainer Heiko Herrlich vom FC Augsburg hat im Abstiegs-Showdown der Fußball-Bundesliga vollstes Vertrauen in seine Mannschaft. "Wir haben es selbst in der Hand und das ist unser großer Vorteil", sagte Herrlich vor dem entscheidenden Duell bei Fortuna Düsseldorf am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Heiko Herrlich geht optimistisch ins Spiel

Die Rheinländer auf dem Relegationsplatz haben zwei Spieltage vor Saisonende sechs Punkte Rückstand auf den FCA, dazu eine um neun Tore schlechtere Tordifferenz. "Es ist kein Endspiel", betonte Herrlich, dessen Team ein Unentschieden für den neunten Klassenerhalt in Serie genügt: "Wenn man irgendwo auswärts hinfährt mit dem Ziel, einen Punkt zu holen, dann wird es meistens nichts."

Deswegen wolle Herrlich "die maximale Leistung" seiner Mannschaft sehen, personell kann der 48-Jährige bis auf "zwei bis drei Fragezeichen" aus dem Vollen schöpfen.

SID