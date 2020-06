Mittelfeldspieler Pierre Kunde vom Fußball-Bundesligisten Mainz 05 ist einem Wechsel gegenüber offen. "Die Dinge laufen für mich gut in Mainz, aber wenn ich ein besseres Angebot bekomme, weiß ich nicht, warum ich nicht wechseln sollte", sagte der spanischen Zeitung AS. Der 24-Jährige trug nach der Corona-Zwangspause entscheidend dazu bei, dass Mainz den Klassenerhalt am vergangenen Samstag sicherte und weckte damit das Interesse größerer Vereine.

Pierre Kunde spielt offenbar mit Wechselgedanken

Auch einer Rückkehr zum spanischen Top-Klub Atletico Madrid, bei dem er zwischen 2013 und 2016 seine ersten Schritte als Profi machte, würde er sofort zustimmen. "Ich würde mich freuen, ich schulde Atletico viel. Das ich jetzt hier bin, bei Mainz in der Bundesliga, das verdanke ich Madrid. Sie müssen zuerst anrufen, aber wenn sie das tun sollten, würde ich mit großem Stolz zurückkehren", so der Kameruner.

SID