Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat offenbar seine ersten beiden Neuzugänge für die kommende Saison unter Dach und Fach gebracht. Wie die Bild-Zeitung am Montag berichtete, hat Rechtsverteidiger Thomas Meunier (28) bereits einen Vertrag bis 2024 beim Vizemeister unterschrieben. Der Belgier spielte zuletzt für den französischen Meister Paris St. Germain und ist ablösefrei. Nachwuchstalent Jude Bellingham (16) soll vom englischen Zweitligisten Birmingham City für angeblich 22 Millionen Euro in den Ruhrpott wechseln, dies berichtete ESPN.

Medien: Thomas Meunier steht vor einem Wechsel zum BVB

Meunier wurde in den vergangenen Monaten immer wieder mit einem Wechsel zum BVB in Verbindung gebracht, er könnte im Kader der Dortmunder den womöglich zu Real Madrid zurückkehrenden Leihspieler Achraf Hakimi ersetzen. Beim BVB träfe Meunier auf seine Nationalmannschaftskollegen Axel Witsel und Thorgan Hazard.

Bellingham gilt als eines der größten englischen Nachwuchstalente und weckte das Interesse vieler internationalen Top-Klubs. In Dortmund könnte er in die Fußstapfen von Landsmann Jadon Sancho treten, der wiederum mit einer Rückkehr nach England in Verbindung gebracht wird.

Bellingham, der am kommenden Montag 17 Jahre alt wird, absolvierte bislang 33 von 38 möglichen Saisonspielen für Birmingham, er erzielte dabei vier Tore und gab drei Vorlagen.

SID