Bayern München geht virtuell auf Sommertour. Da der deutsche Fußball-Rekordmeister wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht wie geplant in der Vorbereitung ins Ausland fliegen wird, findet vom 25. Juli bis 2. August die "Audi Digital Summer Tour" statt.

Die Bayern veranstalten digitale Aktionen für die Fans

Man habe "diese globale digitale Initiative konzipiert, um den weltweiten Zusammenhalt der FC Bayern Familie insbesondere in Zeiten von Corona zu leben und zu festigen", sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge. In den vergangenen Jahren bereiteten sich die Bayern in den USA oder in China auf die neue Saison vor.

Den Fans soll nun digital die Möglichkeit gegeben werden, "die Vorbereitungsphase in Echtzeit miterleben zu können. Via digitaler Plattformen werden der Klub und seine Stars für die Fans erlebbar sein, unter anderem durch digitale Autogrammstunden mit den Spielern, virtuelle Fan-Challenges oder Interaktionen mit internationalen Sportlern", teilte der Klub am Dienstag mit. Geplant ist zudem ein Testspiel in der Allianz Arena.

SID