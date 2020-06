"Wolverine" Hugh Jackman in der Rolle des Enzo Ferrari: US-Regisseur Michael Mann ("Heat", "Ali") will sein neues Filmprojekt in Kürze beim virtuellen Filmmarkt in Cannes vorstellen. Wie das US-Branchenblatt Deadline berichtet, soll Manns neuestes Werk die persönliche Geschichte Ferraris vor dem Hintergrund zweier Weltkriege und etlicher Familientragödien beleuchten.

Hugh Jackman soll die Rolle von Enzo Ferrari spielen

Bestandteil des Films wird außerdem die berühmt-berüchtigte Mille Miglia 1957 sein, in deren Verlauf der spanische Ferrari-Fahrer Alfonso de Portago einen tödlichen Unfall verursachte. Der Drehstart ist im Frühjahr 2021 geplant.

SID