Mittelfeldspieler Kevin Kampl vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig fordert nach zuletzt einigen wackeligen Auftritten mehr Konsequenz von der Mannschaft. "Wir müssen einfach sehen, dass wir uns das nicht mehr aus der Hand nehmen lassen, wenn wir in Führung sind", sagte der 29-Jährige am Mittwoch, nachdem er seinen Vertrag bis 2023 verlängert hatte: "Dass wir dann unserem Spiel treu bleiben und nicht denken, dass da noch was passieren kann."

Kevin Kampl spielt seit 2017 für RB Leipzig

Partien wie die Duelle gegen Hertha BSC (2:2), den SC Paderborn (1:1) oder Fortuna Düsseldorf (2:2) hätte RB laut Kampl "durchaus gewinnen können". Am vergangenen Samstag hatte Leipzig 0:2 gegen Borussia Dortmund verloren, die Qualifikation für die Champions League ist den in der Tabelle drittplatzierten Sachsen aber kaum mehr zu nehmen. Bei drei Punkten Vorsprung auf den Fünften Bayer Leverkusen (60 Zähler) spricht das Torverhältnis klar für die Leipziger.

Generell sei Kampl vor dem letzten Saisonspiel am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim FC Augsburg stolz auf das Team. "Wir machen jetzt noch einen guten Abschluss, sichern uns den dritten Tabellenplatz, und dann war das eine tolle Saison", sagte er: "Dann haben wir das Viertelfinale in der Champions League. Da kann auch noch alles passieren." Im August spielt RB im Finalturnier der Königsklasse in Lissabon, das im K.o.-Format ohne Rückspiele ausgetragen wird.

SID