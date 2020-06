Der Fußball-Bundesligist 1. FC Köln will nach dem perfekten Klassenerhalt auch im Saisonfinale am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Abstiegskandidat Werder Bremen voll auf Sieg spielen. "Wir verteilen im letzten Spiel keine Geschenke. Wir wollen unsere beste Mannschaft auf den Platz bringen", sagte Trainer Markus Gisdol auf der Pressekonferenz am Donnerstag.

Köln will gegen Bremen keine Geschenke verteilen

Ausgerechnet der Lokalrivale Fortuna Düsseldorf, der zwei Punkte vor Bremen auf dem Relegationsrang liegt, könnte im Fernduell profitieren. Doch auch für die Kölner auf Rang 14, die seit neun Spielen auf einen Sieg warten, würde eine bessere Abschlussplatzierung Mehreinnahmen aus den TV-Geldern bedeuten.

Gisdol stellt sich auf einen heißen Tanz an der Weser ein. "Ich erwarte, dass Bremen alles geben und versuchen wird, uns aufzufressen", sagte der 50-Jährige, der unter anderem auf Simon Terodde (Kniebeschwerden), Jonas Hector (persönliche Gründe) und Florian Kainz (Gelbsperre) verzichten muss. Ein Fragezeichen steht zudem hinter dem Einsatz von Jhon Cordoba (Adduktorenverletzung).

SID