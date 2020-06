Trainer Peter Bosz vom Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen will im Rennen um die Königsklasse den Blick zum Parallelspiel von Borussia Mönchengladbach gänzlich vermeiden. "Das macht keinen Sinn", sagte der Niederländer vor der Partie gegen den FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr/Sky): "Es gibt nur ein Ergebnis, was uns helfen kann. Das ist, dass wir gewinnen. Wir brauchen uns deshalb nicht damit beschäftigen, was Gladbach macht."

Schlechte Ausgangslage für Bosz und Bayer Leverkusen

Angesichts eines Rückstands von zwei Punkten und neun Toren auf Platz vier muss die Werkself selbst bei einem eigenen Sieg auf eine gleichzeitige Niederlage der Fohlen gegen Hertha BSC hoffen.

Im Vorjahr war der Pokalfinalist nach einem Patzer der Borussia am letzten Spieltag zur Stelle und sicherte sich auf den letzten Drücker das Ticket für die Königsklasse. Diese Erinnerung soll nun helfen: "Damals haben die gegen Dortmund gespielt. Deshalb ist es ein bisschen was anderes", sagte Bosz: "Wir glauben aber daran. Wir müssen dieses Spiel gewinnen. Dann ist alles möglich, das haben wir letztes Jahr gesehen."

Im letzten Saisonspiel kann der Niederländer bis auf den gelbgesperrten Aleksandar Dragovic auf seinen kompletten Kader zurückgreifen. Kapitän Lars Bender hat seine Fußverletzung ebenso auskuriert wie Flügelspieler Karim Bellarabi seine Muskelblessur.

SID