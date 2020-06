Eintracht Frankfurts Urgestein Marco Russ wird seinem Verein auch nach dem Ende seiner Karriere in anderer Funktion erhalten bleiben. Der 34-Jährige, der am Samstag gegen den SC Paderborn sein letztes Spiel als Profi absolviert, "erhält einen Anschlussvertrag im Bereich der Analyse". Das teilte die Eintracht am Freitag mit.

Russ erhält Anschlussvertrag bei Eintracht Frankfurt

Russ ist "dankbar dafür, eine so lange Zeit bei diesem Verein" verbracht zu haben. Zugleich freue er sich "auf die neue Herausforderung bei meinem Herzensklub". Der Innenverteidiger spielte insgesamt 22 Jahre für die Eintracht und kommt auf bisher 304 Bundesligaspiele (24 Tore).

Trainer Adi Hütter kündigte bereits an, dass Russ ebenso wie die scheidenden Gelson Fernandes und Jonathan de Guzman am Samstag "aus Respekt noch einmal im Kader" stehen wird: "Das haben sie sich verdient."

SID