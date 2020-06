Für den "ewigen" Rekord von Gerd Müller hat es am Ende doch nicht gereicht. Bundesliga-Torschützenkönig Robert Lewandowski brachte es letztlich "nur" auf 34 Treffer - sechs weniger als "Bomber" Müller 1971/72. Dennoch hatte "Lewa" mit mehreren Bestmarken großen Anteil an der achten deutschen Meisterschaft in Serie für Bayern München.

Robert Lewandowski erzielte diese Saison 34 Tore

Seine 34 Tore bedeuten persönlichen Rekord (bisher 30, 2015/16 und 2016/17). Außerdem war nie ein ausländischer Torjäger in einer Saison erfolgreicher als der polnische Nationalspieler, der auch seinen "Düsseldorf-Makel" beseitigte und jetzt gegen alle (!) 18 Bundesligisten getroffen hat. Und: Er netzte in der abgelaufenen Spielzeit an jeder der ersten elf Runden - das hat vor ihm keiner geschafft, nicht mal Müller.

Lewandowski ließ sich auch von einer Leisten-OP im Winter nicht bremsen. Müllers Rekord war dennoch unerreichbar - auch, weil sein Erbe wegen einer Schienbeinverletzung und einer Gelbsperre insgesamt drei Spiele verpasste. Ob es der 31-Jährige in der neuen Saison schafft? "Er hat die Qualität", sagte Trainer Hansi Flick: "Wenn es einer packt, ist er das."

SID