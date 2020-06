Zum Rückrundenauftakt besiegte Schalke 04 mit der besten Leistung der Saison Borussia Mönchengladbach mit 2:0 und träumte von der Rückkehr in die Champions League. Punktgleich mit dem Tabellenvierten Borussia Dortmund schien die Hoffnung berechtigt.

Schalke gelang in der Rückrunde nur ein Sieg

Doch dann folgte die längste Serie ohne Sieg in der Vereinsgeschichte. 16 Spiele, 7:37) Tore, sechs Punkte - die Königsblauen, die in der ersten Saisonhälfte noch mit couragiertem Fußball überraschend in die Spitzengruppe vorgestoßen waren, stürzten ab.

Trainer David Wagner verwies immer wieder auf die zahlreichen Verletzten - zeitweilig musste er zehn Spieler ersetzen. Doch auch nach der Corona-Pause, als zunächst fast alle wieder an Bord waren, ging die Talfahrt ungebremst weiter.

Schalke, mit knapp 200 Millionen Euro Schulden auf internationale Einnahmen angewiesen, verpasste zum dritten Mal in vier Jahren den Europacup. Wagner wirkte zunehmend ratlos, überließ angesichts der Personalsorgen selbst Abstiegskandidaten die Initiative und geriet immer mehr in die Kritik. Doch von Sportvorstand Jochen Schneider gab's eine Jobgarantie.

