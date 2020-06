Bundesliga-Vizemeister Borussia Dortmund leiht Außenverteidiger Jeremy Toljan auch in der kommenden Saison an den italienischen Fußball-Erstligisten Sassuolo Calcio aus. Wie der BVB am Montag weiter bekannt gab, wurde eine Kaufverpflichtung vereinbart, die automatisch greift, wenn zwischen beiden Klubs vereinbarte Bedingungen erfüllt worden sind.

Jeremy Toljan bleibt ein weiteres Jahr in Italien

Der 25-jährige Toljan steht bei den Dortmundern noch bis 2022 unter Vertrag. In der wegen der Corona-Zwangspause gerade erst wiederaufgenommenen Serie-A-Saison bestritt der Ex-Hoffenheimer bislang 24 Spiele (ein Tor).

SID