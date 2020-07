Bundesliga-Aufsteiger VfB Stuttgart treibt seine Planungen für die neue Saison voran und hat die bisherige Leihgabe Pascal Stenzel vom SC Freiburg fest verpflichtet. Der Defensivspezialist erhält einen Vertrag bis 2024. Die Ablöse für Stenzel dürfte zwischen zwei und drei Millionen Euro betragen.

Der VfB Stuttgart verpflichtet Pascal Stenzel fest

Der 24-Jährige bestritt in der Aufstiegssaison alle 34 Spiele für den VfB, stand 31-mal in der Startelf und trug mehrfach die Kapitänsbinde. "Pascal war vom ersten Tag an auf und neben dem Platz ein sehr wichtiger Faktor für uns", sagte Sportdirektor Sven Mislintat, Stenzel habe "großen Anteil an unserem Aufstieg".

SID