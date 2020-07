Trainer David Wagner geht den neuen Weg des Fußball-Bundesligisten Schalke 04 zu "100 Prozent mit", durch die finanziellen Einschnitte sieht er aber Auswirkungen auf seine Arbeit. "Sicherlich schränkt uns die finanzielle Situation auf dem Transfermarkt ein. Wir suchen jetzt nach kreativen Lösungen und wollen dazu weiter auf Talente aus unserer Knappenschmiede setzen", sagte Wagner im kicker-Interview.

Sucht nach kreativen Lösungen: Cheftrainer David Wagner

Die finanziell angeschlagenen Königsblauen waren durch die Coronakrise in noch größere Not geraten. Zuletzt kündigte der Klub massive Einsparungen an. Wagner darf trotz 16 Spielen ohne Sieg aber weiter Trainer bleiben. "Ich bin selbst mein größter Kritiker und weiß um die Fehler, die ich als Cheftrainer zu verantworten habe", sagte der 48-Jährige.

Das Trainer-Team habe "die vergangenen Monate aufgearbeitet und unsere Schlüsse gezogen", so Wagner: "Wir wissen jetzt, welche Maßnahmen wir ergreifen müssen, um wieder erfolgreich Fußball zu spielen."

SID