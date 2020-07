Trainer Florian Kohfeldt und Geschäftsführer Frank Baumann bilden auch in der kommenden Saison das sportliche Führungsduo bei Werder Bremen. Dies gab der Fußball-Bundesligist am Freitag, vier Tage nach dem Klassenerhalt via Relegation, in einer Bilanz-Pressekonferenz bekannt.

Florian Kohfeldt und Frank Baumann dürfen bleiben

"Es war eine sehr offene, sehr ehrliche, vor allem aber auch sehr selbstkritische Aufarbeitung einer Saison, in der wir ohne Wenn und Aber unsere Ziele nicht erreicht haben", sagte Klaus Filbry, Vorsitzender der Geschäftsführung von Werder: "Es geht in der personellen Konstellation, wie wir hier sitzen weiter."

Kohfeldt, seit Ende 2017 Coach bei den Grün-Weißen, besitzt einen Vertrag bis 2023. Zuletzt war der 37-Jährige auch mit Liga-Konkurrent TSG Hoffenheim in Verbindung gebracht worden. Werder hatte erst in den Relegationsspielen gegen den Zweitligisten 1. FC Heidenheim (0:0, 2:2) den Ligaverbleib perfekt gemacht.

