Fußball-Bundesligist 1. FC Köln trauert um seinen ehemaligen Trainer Wolfgang Jerat. Wie der Klub am Samstag mitteilte, starb Jerat im Alter von 65 Jahren in Ghana. In dem westafrikanischen Land war er zuletzt für eine Fußballakademie tätig. "Der 1. FC Köln trauert mit Wolfgang Jerats Familie und wird ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren", schrieben die Kölner.

Jerat war im Februar 1993 als Nachfolger des entlassenen Jörg Berger zum Interimstrainer des FC ernannt worden. Nach nur neun Spielen wurde Jerat im April durch Morten Olsen ersetzt, er blieb aber Assistent des Dänen. Gemeinsam erreichte das Duo 1995 das Halbfinale im DFB-Pokal.

SID