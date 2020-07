Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat Nachwuchstorhüter Jan Olschowsky mit einem Profivertrag ausgestattet. Der U19-Nationaltorhüter bindet sich laut einer Vereinsmitteilung bis Juni 2023 an den Tabellenvierten der abgelaufenen Saison. "Jan ist ein großes Torwarttalent, das sich hervorragend entwickelt hat", sagte Sportdirektor Max Eberl.

Eberl ist von Olschowkys Qualitäten überzeugt

In der abgelaufenen Saison kam der 18-Jährige bereits bei den Gladbacher Amateuren in 18 Regionalligaspielen zum Einsatz. Auch beim Training der ersten Mannschaft nimmt Olschowsky seit zweiten Jahren teil. "Nun gilt es für ihn, weiter an sich zu arbeiten, um irgendwann den nächsten Schritt zu machen und Bundesliga-Torwart zu werden", sagte Eberl.

SID