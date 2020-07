Aufsteiger VfB Stuttgart startet am 3. August in die Vorbereitung auf die kommende Saison in der Fußball-Bundesliga. Das gaben die Schwaben am Dienstag bekannt. Nach rund drei Wochen in Stuttgart reist Trainer Pellegrino Matarazzo mit seiner Mannschaft vom 22. bis 29. August ins Trainingslager nach Kitzbühel/Österreich.

Am Wochenende vom 11. bis 13. September steht die erste Runde im DFB-Pokal auf dem Programm, der Auftakt der Bundesliga am 18. September.

SID