Bundesliga-Aufsteiger VfB Stuttgart treibt seine Saisonplanung voran und holt Innenverteidiger Konstantinos Mavropanos vom FC Arsenal für ein Jahr auf Leihbasis an den Neckar. Der frühere griechische U21-Nationalspieler (22) war in der Rückrunde der vergangenen Saison an Zweitligist 1. FC Nürnberg ausgeliehen, wo er zwölf Pflichtspiele bestritt.

Mavropanos kommt vom FC Arsenal zu den Schwaben

"Wir kennen uns seit unserer gemeinsamen Zeit bei Arsenal, entsprechend lange beobachte ich seine Entwicklung", sagte Sportdirektor Sven Mislintat. Der 1,94 m große Neuzugang sei "zweikampfstark, antrittsschnell und passt mit seinen Fähigkeiten und seinem Ehrgeiz sehr gut zu uns".

SID