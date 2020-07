Trainer Florian Kohfeldt vom Fußball-Bundesligisten Werder Bremen hat das erste Mannschaftstraining zur Vorbereitung auf die neue Saison für den 5. August angesetzt. Vorgeschaltet sind zwei Tage für die internen Leistungstests.

Trainingsauftakt für Kohfeldt und Werder am 5. August

Vom 15. bis 25. August absolvieren die Hanseaten in Österreich ein Trainingslager im Zillertal. In der abgelaufenen Spielzeit hatten die Norddeutschen erst in der Relegation gegen den 1. FC Heidenheim (0:0, 2:2) nur aufgrund der Auswärtstorregel den ersten Abstieg seit 40 Jahren vermieden.

SID