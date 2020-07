Der dreimalige Fußball-Nationalspieler Benjamin Henrichs hat das Umfeld bei seinem neuen Klub RB Leipzig in den höchsten Tönen gelobt. "Leipzig ist das Professionellste, was ich bisher im Fußball erlebt habe", sagte der 23-Jährige am Donnerstag: "Es sind super Voraussetzungen für einen guten Start."

Henrichs ist mit den Gegebenheiten in Leipzig zufrienden

Defensivallrounder Henrichs ist zunächst für ein Jahr vom französischen Erstligisten AS Monaco ausgeliehen. RB sicherte sich eine Kaufoption für den Ex-Leverkusener. "Ich versuche schon seit einiger Zeit hierhin zu kommen", sagte Henrichs: "Ich bin froh, dass es endlich geklappt hat."

Die Mannschaft habe Potenzial, auch der RB-Fußball passe gut zu seinem Stil. "Hier wird extrem viel Wert auf Pressing gelegt. Dazu wird nach spielerischen Lösungen gesucht. Das ist genau das, was ich mag", sagte Henrichs.

SID