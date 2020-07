Fußball-Jungstar Erling Haaland will mit Borussia Dortmund in der neuen Saison Serienmeister Bayern München angreifen. "Wir haben auch die Qualität, um Meister zu werden, aber reden allein genügt nicht", sagte Haaland im Interview mit der Sport Bild und fügte an: "Wir müssen unsere insgesamt gute Entwicklung der Rückrunde fortsetzen und wollen nächstes Jahr noch erfolgreicher spielen."

Titelhungrig: BVB-Jungstar Erling Haaland

In der vergangenen Spielzeit lag der BVB als Zweiter am Ende 13 Punkte hinter dem deutschen Rekordmeister. "Wir haben vergangene Saison 69 Punkte geholt, das ist nicht schlecht, wird aber aller Voraussicht nach auch in der kommenden Saison nicht für ganz oben reichen. An den Bayern beeindruckt ihre enorme Konstanz", sagte der 20 Jahre alte norwegische Torjäger, der dennoch das Ziel hat, "mit dem BVB Titel zu gewinnen".

Der BVB nimmt am Donnerstag die Vorbereitung auf die neue Spielzeit auf. Das erste Mannschaftstraining soll am kommenden Montag stattfinden. Vom 10. bis 17. August reist das Team von Trainer Lucien Favre ins Trainingslager nach Bad Ragaz/Schweiz.

SID