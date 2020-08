Der deutsche Fußball-Vizemeister Borussia Dortmund wird am 22. August an einem Mini-Vorbereitungsturnier in Duisburg teilnehmen. In zwei Begegnungen über jeweils 2x30 Minuten treffen die Westfalen auf den niederländischen Erstligisten Feyenoord Rotterdam sowie den gastgebenden Drittligisten MSV Duisburg.

Dortmund trifft auf Rotterdam und Gastegeber Duisburg

Die insgesamt drei Spiele werden ab 15.30 Uhr live bei Sky Sport News HD übertragen. Ob im Stadion Zuschauer zugelassen sind, ist noch unklar.

SID