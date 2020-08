Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat eine dritte Tranche in Höhe einer "sechsstelligen Summe" aus seinem Corona-Hilfsfonds an 76 Vereine aus der Rhein-Neckar-Region ausgezahlt. Das gab der Klub am Freitag bekannt, nachdem bei den ersten beiden Zahlungen insgesamt bereits 86 Vereine bedacht worden waren.

Die TSG unterstützt damit 76 regionale Vereine

Durch das Geld werden Engpässe als Folge der Coronakrise überbrückt. Die meisten Klubs mussten in den vergangenen Monaten geplante Feste oder Jubiläums-Feierlichkeiten absagen. Damit entgingen ihnen wichtige Einnahmen, mit denen sie sonst ihr Vereinsleben finanziert hätten.

Mitte März hatte die TSG den Fonds aufgelegt. Er speist sich unter anderem aus dem Gehaltsverzicht der Profis, dem Trainer- und Betreuerteam sowie dem Management.

SID