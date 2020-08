Spielmacher Emil Forsberg vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig sieht seine Zukunft bei den Sachsen. "Noch bin ich hier nicht fertig und habe noch zwei Jahre Vertrag. Ich fühle mich pudelwohl, meine Familie ebenso, meine Tochter geht jetzt in die Kita, und auch meine Frau ist happy", sagte der Schwede dem Fachmagazin kicker (Montagsausgabe). Forsberg war in der abgelaufenen Saison nicht gesetzt und wurde immer wieder mit einem Wechsel zu einem anderen Klub in Verbindung gebracht.

Forsberg fühlt sich in Leipzig wohl

Nach Ende der Bundesliga-Saison hatte sich der 28-Jährige mit Sportdirektor Markus Krösche zusammengesetzt und über die nächsten Schritte gesprochen. "Ich habe ausschließlich positive Signale erhalten, die Gespräche waren richtig gut", so Forsberg, der seit 2015 im Verein ist und zuletzt häufig mit Verletzungen zu kämpfen hatte.

Vor Konkurrenz wie Winterneuzugang Dani Olmo schreckt er nicht zurück: "Ich freue mich über jeden guten Spieler, der kommt, ich habe davor keine Angst. Weil ich auch weiß, wie gut ich bin."

SID