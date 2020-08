Fast fünf Monate sind seit der Hinspiel-Niederlage des VfL Wolfsburg im Achtelfinale der Europa League gegen Schachtjor Donezk vergangen. Nun tritt die Elf von Trainer Oliver Glasner das Rückspiel in Kiew an und will die 1:2-Pleite wieder wettmachen. Es winkt der Einzug ins Finalturnier in Nordrhein-Westfalen. Anstoß ist um 18.55 Uhr.

Der VfL Wolfsburg will in der Europa League weiterkommen

Der Mittelpunkt des Elektro-Rennsports wird ab Mittwoch in Berlin liegen. Die Formel E startet auf dem stillgelegten Flughafen Tempelhof um 19.00 Uhr mit den ersten von sechs Läufen nach fünfmonatiger Corona-Zwangspause. Auch die fünf weiteren Rennen werden binnen neun Tagen an gleicher Stelle mit unterschiedlichen Strecken-Layouts ausgetragen. Danach steht der neue Formel-E-Meister fest.

