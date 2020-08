Fußball-Bundesligist SC Freiburg hat seinen bisherigen Ersatzkeeper Mark Flekken nach dem Abgang von Stammtorhüter Alexander Schwolow an sich gebunden. Wie die Breisgauer am Sonntag mitteilten, wurde der Vertrag mit dem 27 Jahre alten Flekken verlängert. Informationen zur Laufzeit des neuen Vertrages gab der SC "wie gewohnt" nicht bekannt. Schwolow war am Dienstag zum Freiburger Ligakonkurrenten Hertha BSC gewechselt.

Mark Flekken spielt seit 2018 für den SC Freiburg

Freiburg geht nun mutmaßlich mit Flekken als Nummer eins in die Saison, Benjamin Uphoff und Niclas Thiede komplettieren das Torhütertrio. "Mark hat mit seiner akribischen Arbeitsweise gezeigt, dass er alle Voraussetzungen mitbringt, unsere Planungen auf der Torwartposition optimal zu erfüllen", sagte SC-Vorstand Jochen Saier.

SID