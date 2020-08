Der Wechsel von Rio-Weltmeister Ron-Robert Zieler (31) zum Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln steht kurz bevor. Der Torwart des Zweitligisten Hannover weilte am Dienstag zum Corona-Test am Geißbockheim, wie Sport-Geschäftsführer Horst Heldt (50) in der Pause des Testspiels gegen den Landesligisten SpVg Porz bestätigte. Dies sei Voraussetzung für den Medizincheck am Mittwoch.

Zielers Wechsel zum 1. FC Köln steht wohl kurz bevor

Zieler wurde in Köln geboren und wuchs auch in der Domstadt auf. Als Jugendlicher spielte er schon für den Geißbockklub. Als Nummer eins in Köln ist allerdings Timo Horn eingeplant, allerdings könnte Zieler als etatmäßiger Stellvertreter Druck auf den Stammkeeper aufbauen.

SID