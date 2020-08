Aufsteiger VfB Stuttgart muss die ersten Pflichtspiele der kommenden Saison ohne Erik Thommy bestreiten. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, hat Thommy (26) im Testspiel am Samstag gegen den englischen Meister FC Liverpool (0:3) einen Bruch des linken Ellenbogens erlitten. Die Verletzung mache eine "Operation erforderlich", hieß es vonseiten der Stuttgarter, Thommy werde "mehrere Wochen" fehlen.

Auch Roberto Massimo fällt vorerst aus, der 19-Jährige zog sich im Liverpool-Test ohne Fremdeinwirkung eine Verletzung am Sprunggelenk zu. Er verließ das Trainingslager in Kitzbühel und soll in Stuttgart untersucht werden.

SID