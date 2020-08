Wegen einer Erkrankung an Pfeifferschem Drüsenfieber wird Abwehrspieler Marin Pongracic dem Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg längerfristig nicht zur Verfügung stehen. Dies teilten die Niedersachsen am Freitag mit.

Der 22-Jährige hatte sich in der Rückserie der vergangenen Saison in der Innenverteidigung der Norddeutschen als Stammspieler etabliert. Bis zu seiner Genesung könnte Pongracic durch Marcel Tisserand oder dessen am Dienstag verpflichteten französischen Landsmann Maxence Lacroix ersetzt werden.

Für den VfL beginnt die neue Spielzeit am 12. September (15.30 Uhr/Sky) mit einem Gastspiel in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals beim FSV Union Fürstenwalde. International geht es für Wolfsburg fünf Tage später mit der zweiten Qualifikationsrunde für die Gruppenphase der Europa League weiter, Gegner und Austragungsort stehen noch nicht fest.

SID