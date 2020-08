Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat im vierten Testspiel vor der neuen Saison den dritten Sieg eingefahren. Das Team des neuen Trainers Sebastian Hoeneß bezwang in Zuzenhausen Ligakonkurrent FSV Mainz 05 in der ersten von zwei Partien mit 2:1 (0:0). Am Nachmittag treffen beide Mannschaften erneut aufeinander. Nach zwei Siegen zu Beginn der Vorbereitung hatte Hoffenheim in der vergangenen Woche gegen Zweitligist 1. FC Nürnberg die erste Niederlage kassiert.

Gegen Mainz drehten Stefan Posch (54.) und Robert Skov (63.) das Spiel nach dem Führungstreffer durch Jean-Philippe Mateta (51.). Mitte der ersten Halbzeit musste Pavel Kaderabek auf Hoffenheimer Seite angeschlagen ausgewechselt werden.

SID