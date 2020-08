Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart findet in der Vorbereitung auf die neue Saison allmählich zu seiner Form. Im Duell der Aufsteiger bezwangen die Schwaben in Kufstein Arminia Bielefeld mit 2:0 (2:0) und feierten im vierten Testspiel den dritten Sieg. Die bislang einzige Niederlage gab es in der Vorwoche gegen den englischen Meister FC Liverpool (0:3).

Pellegrino Matarazzo kann sich über Testspielsieg freuen

Nicolas Gonzalez (20., Foulelfmeter) und Daniel Didavi (45.+1) sorgten bereits in der ersten Halbzeit für den späteren Endstand. Mit der Partie gegen Bielefeld ging auch das Trainingslager der Stuttgarter in Kitzbühel zu Ende. Am kommenden Samstag steht ein weiteres Testspiel gegen den französischen Erstligisten Racing Straßburg auf dem Programm.

SID