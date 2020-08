Fußball-Bundesligist Union Berlin hat in der Saisonvorbereitung einen Achtungserfolg erzielt. Beim niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam kamen die Köpenicker am Sonntag vor leeren Rängen in der Johan-Cruyff-Arena zu einem 2:2 (0:1). Marcus Ingvartsen (48.) und Marius Bülter (57.) hatten die Gäste gar in Führung gebracht, Carel Eiting (27.) und Jurgen Ekkelenkamp (70.) trafen für die Gastgeber.

Marcus Ingvartsen (l.) brachte Union Berlin in Führung

Das nächste Testspiel der Berliner steht am kommenden Samstag im heimischen Stadion An der Alten Försterei gegen den Zweitligisten 1. FC Nürnberg an. Für die Partie plant Union mit 5000 Zuschauern.

SID