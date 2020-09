Comeback für Ailton in Bremen: 16 Jahre nach seiner erfolgreichsten Saison beim SV Werder will der einstige Torjäger der Norddeutschen dauerhaft in die Hansestadt zurückkehren. Dies verriet der mittlerweile 47-Jährige als Gast bei einem Testspiel der Grün-Weißen in Lohne gegen den FC Groningen (5:0).

Ailton denkt über Deutschland-Rückkehr nach

"Ich habe hier immer noch viele Termine, warum also nicht ganz zurückkommen", sagte der Brasilianer, der zurzeit noch mit seiner Familie in Dallas/Texas lebt. Ailton gewann mit den Bremern in der Saison 2003/04 das Double, war damals auch Torschützenkönig und wurde als erster ausländischer Profi in Deutschland zum Fußballer des Jahres gewählt.

SID