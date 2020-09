Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat den Vertrag mit Mittelfeldspieler Ayman Azhil um zwei Jahre verlängert und wird ihn zur neuen Saison an den niederländischen Erstligisten RKC Waalwijk verleihen. Der 19-Jährige absolvierte in der vergangenen Spielzeit 27 Pflichtspiele für die U19-Bundesliga-Mannschaft der Werkself, in denen er fünf Tore erzielte.

Ayman Azhil verlängert seinen Vertrag um zwei Jahre

"Ayman hat im vergangenen Jahr sein großes Potenzial in den Trainingseinheiten der Lizenzmannschaft bewiesen. Aber jetzt ist es für ihn wichtig, regelmäßig zu spielen und den nächsten Schritt zu machen", sagte Leverkusens Sportdirektor Simon Rolfes.

SID