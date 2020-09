Fußball-Nationalspieler Marco Reus von Vizemeister Borussia Dortmund soll am Montag (17.00 Uhr) seine Rückkehr im Testspiel gegen Sparta Rotterdam feiern. "Marco hat in den letzten zwei, drei Wochen gut trainiert. Er macht einen sehr positiven Eindruck und versprüht unheimlich viel Freude", sagte Sebastian Kehl, Leiter der BVB-Lizenzspielerabteilung, in einer Medienrunde: "Er wird am Montag spielen."

Marco Reus steht vor seinem Comeback

Für Reus würde damit eine siebenmonatige Leidenszeit enden. Anfang Februar hatte sich der 31-Jährige beim Pokal-Aus bei Werder Bremen einen Sehnenanriss im Oberschenkel zugezogen. Ende Juli musste der BVB-Kapitän seine Rückkehr auf den Platz aufgrund einer erneuten Sehnenentzündung verschieben. Vor zwei Wochen war er ins Mannschaftstraining zurückgekehrt.

"Wir haben alle mit ihm mitgefiebert und mitgelitten. Aber er ist wieder in einer guten Verfassung. Wir sind heilfroh, dass unser Kapitän zurück ist", sagte Kehl.

SID