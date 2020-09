Fußball-Bundesligist FC Augsburg hat in der Vorbereitung seine erste Testspielniederlage kassiert. Beim niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam verlor das Team von Trainer Heiko Herrlich nach vier Siegen und zwei Unentschieden mit 0:1 (0:1). Schon in der 19. Minute fiel durch Zakaria Labyad per Elfmeter der Siegtreffer für die Gastgeber.

Die Augsburger treffen in der ersten Runde des DFB-Pokal kommende Woche auf den Landesligisten MTV Eintracht Celle (12. September), eine Woche später folgt der Bundesliga-Auftakt bei Union Berlin (19. September/beide 15.30 Uhr).

SID