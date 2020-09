Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat nun doch eine schnelle Rückkehr der Fans in Aussicht gestellt. "Wir müssen uns in den nächsten Tagen entscheiden, ob wir vielleicht so eine Art Probebetrieb für den Start der Bundesliga machen wollen. Ein Probebetrieb mit Zuschauen, allerdings unter deutlichen Bedingungen", sagte Söder im Bild-Talk.

Söder stellt Rückkehr der Fans nun doch in Aussicht

Als Auflagen nannte er: "Masken bis an den Platz, personalisierte Rückverfolgung, nur die Heim-Fans. Und es muss danach gehen, wie ist das örtliche Infektionsgeschehen. Wenn das hoch ist, kann man das ehrlich gesagt nicht machen. Es hängt auch vom jeweiligen Stadion ab", sagte Söder.

Bayern München könne da etwa, so der CSU-Politiker, "viel organisieren, die haben perfekte Zufahrtswege. Bei anderen muss man sehen, ob das klappt. Ich bin zurückhaltend, aber ich sehe eine Chance, dass wir für einige Wochen eine Art Probebetrieb machen und Ende Oktober ein endgültiges Bild haben."

SID