Fußball-Profi Claudio Pizarro wird nach seinem Karriereende Botschafter des deutschen Rekordmeisters Bayern München. Neben dem 41 Jahre alten Peruaner sind bereits Giovane Elber, Lothar Matthäus und Bixente Lizarazu in dieser Rolle für den Triple-Gewinner tätig.

Mit dem FC Bayern gewann Pizarro sechs Meisterschaften

"Es ist ein Traum, wieder in München zu sein. Der FC Bayern wird immer als eine Familie bezeichnet, und genau so fühlt es sich an", sagte Pizarro, der im Sommer seine Karriere bei Werder Bremen beendet hatte. "Eine Legende kehrt zurück", schrieben die Bayern in den Sozialen Medien. Für die Münchner stürmte Pizarro insgesamt neun Jahre, in 327 Einsätzen erzielte er 125 Tore und gehörte unter anderem zum Triple-Team 2013.

SID