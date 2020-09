Fußball-Bundesligist 1. FC Köln hat den schwedischen Stürmer Sebastian Andersson vom Ligakonkurrenten Union Berlin verpflichtet. Der 29-Jährige unterschreibt laut einer Mitteilung der Kölner bis 2023 in der Domstadt und kostet laut kicker-Informationen sechs Millionen Euro. Wenige Stunden zuvor war Kölns bisheriger Torjäger Jhon Cordoba zu Unions Stadtrivalen Hertha BSC gewechselt.

Sebastian Andersson verstärkt den Angriff des 1. FC Köln

Andersson, der sich auf ein "Abenteuer bei diesem besonderen Klub" freut, erhält die Rückennummer neun. "Er hat in den letzten drei Jahren mehr als 100 Spiele auf höchstem Niveau gemacht und konstant seine Torgefahr unter Beweis gestellt", sagte FC-Geschäftsführer Horst Heldt.

Neben Andersson steht auch Herthas Spielmacher Ondrej Duda kurz vor einem Wechsel an den Rhein. Der slowakische Nationalspieler wird in Kürze zum Medizincheck in Köln erwartet.

SID