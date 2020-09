Bevor am Freitag die Deutsche Bundesliga startet, liefern wir von sport-wettbonus.com eine kleine Vorschau und blicken auf die wichtigsten Transfers der Top-Sieben der vergangenen Saison, die auch international in der Champions League und Europa League vertreten sind. Bei Wett Tipps heute liefern wir euch täglich Wettanalysen zahlreicher Fußballpartien.

Bayern München

Der amtierende Triple-Sieger ist auch dieses Jahr der Topfavorit auf die deutsche Meisterschale. Während Ivan Perisic und Philippe Coutinho zu ihren Stammvereinen zurückkehren, gelang den Bayern mit der Verpflichtung von Leroy Sané ein Toptransfer. Der pfeilschnelle Flügelspieler kommt für eine heutzutage vernünftige Ablöse von 45 Millionen von Manchester City. Wenn es dem 24-Jährigen gelingt, sich nach seinem Kreuzbandriss zurück zu kämpfen, ist er mehr als nur eine Bereicherung für das Offensivspiel des Meisters. Mit dem Innenverteidiger Tanguy Nianzou konnte zudem ein Top-Talent aus Frankreich ablösefrei von Paris Saint Germain verpflichtet werden. Jedoch sollen auch noch weitere Abgänge folgen. Die Rückkehr von Javi Martinez zu Athletic Bilbao steht zum Beispiel kurz bevor. Ein Abgang von Spielmacher Thiago, der insbesondere mit Liverpool in Verbindung gebracht wird, wäre ein herber Verlust für die Bayern. Auch die Zukunft von David Alaba, der nur noch ein Jahr an die Münchner gebunden ist, bleibt noch offen. Derzeit herrschen Uneinigkeiten rund um seinen neuen Vertrag. Alles andere als ein Sieg beim Eröffnungsspiel gegen Schalke am Freitag wäre eine Überraschung.

Borussia Dortmund

Bis auf Achraf Hakimi, der in Zukunft für Inter Mailand auflaufen wird, konnte der BVB bislang alle Stammspieler halten. Mit Thomas Meunier wurde bereits ein erfahrener Ersatzmann ablösefrei von Paris Saint Germain verpflichtet. Für den 17-jährigen Jude Bellingham bezahlte Dortmund stolze 26,5 Millionen Euro. Der Mittelfeldspieler gilt jedoch als einer der größten Talente Englands und der Verein erhofft sich eine ähnlich starke Entwicklung wie bei Jadon Sancho. Dieser scheint nach einigen Wechselgerüchten jetzt doch zu bleiben. Mit dem Brasilianer Reinier Jesus leiht die Lucien Favre-Elf nach Hakimi erneut ein Top Talent für zwei Jahre von Real Madrid aus. Eine Kaufoption konnte neuerlich nicht gesichert werden. Wenn man auf die Qualität des Kaders blickt, ist der BVB definitiv Bayerns größter Herausforderer um die Meisterschaft. Am Samstag kommt es gleich zum Spitzenspiel gegen den Tabellenvierten der vergangenen Saison – Borussia Mönchengladbach.

RB Leipzig

Der Champions League-Halbfinalist der vergangenen Saison muss zwei bittere Abgänge im Sturm hinnehmen. Timo Werner, der in 159 Spielen für Leipzig 95 Tore erzielte, wagt den nächsten Schritt bei Chelsea. Patrik Schick hätte man eigentlich nach der Leihe fest verpflichten wollen, die geforderte Ablösesumme wollte man jedoch nicht bezahlen. In die Fußstapfen der beiden soll unter anderem der ehemalige Salzburger Hee-Chan Hwang treten. Er ist bereits der 19. Spieler, der von Salzburg nach Leipzig wechselt. Ein weiterer Stürmer soll noch kommen – ein heißer Kandidat ist der Norweger Alexander Sörloth, der in der vergangenen Saison in der Süper Lig (Türkei) mit 24 Treffern auf sich aufmerksam machte. Beim Saisonstart am Sonntag gegen Mainz 05 ist Leipzig klarer Favorit.

Holt euch euren Wettbonus ohne Einzahlung, um risikofrei zu wetten!

Borussia Mönchengladbach

Die Fohlenelf konnte bislang alle Stammspieler halten. Mit Neuzugängen Hannes Wolf und Valentino Lazaro trifft Trainer Marco Rose auf zwei alte Bekannte. Beide spielten höchsterfolgreich unter Rose bei Red Bull Salzburg und hoffen jetzt wieder aufzublühen. Insbesondere Wolf blickt auf das schwierigste Jahr seiner Karriere zurück. Bei Leipzig konnte er sich nach einem Beinbruch nicht durchsetzen und brachte es insgesamt auf magere 53 Minuten Spielzeit. Der offensive Mittelfeldspieler wird vorerst ausgeliehen, wenn er eine gewisse Anzahl von Spielen erreicht, ist Gladbach zum Kauf verpflichtet. Auch Lazaro, der derzeit aufgrund eines Muskelbündelrisses verletzt aussetzen muss, wird zunächst mit einer Kaufoption ausgeliehen.

Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen muss gleich zwei Abgänge von Schlüsselspielern verkraften. Wenig überraschend konnte Top Talent Kai Havertz nicht gehalten werden - er wechselt für 80 Millionen Euro zu Chelsea und ist damit der teuerste deutsche Spieler aller Zeiten. Stürmer Kevin Volland zieht es nach Frankreich zur AS Monaco, wo Niko Kovac das Traineramt übernommen hat. Als namhafter Ersatz wurde bereits Patrik Schick, der in der vergangenen Saison bereits sein Können bei Leipzig unter Beweis stellte, von AS Rom verpflichtet. Für Havertz wurde noch kein Ersatz geholt, mit Florian Wirtz steht jedoch ein weiteres Supertalent in den Startlöchern. Der Offensivspieler wurde erst im August als bester U17-Nachwuchsspieler Deutschlands ausgezeichnet und kürte sich in der vergangenen Saison zum jüngsten Torschützen der Bundesliga.

TSG 1899 Hoffenheim

Die TSG geht nach der Trennung von Alfred Schreuder mit einem neuen Trainier in die Saison. Sebastian Hoeneß, der für aktiven Offensivfußball steht, kommt von Bayern München II, wo er Meister in der 3. Liga wurde. Im Kader hat sich nicht allzu viel getan. Sebastian Rudy kehrt nach seiner Leihe zu Schalke zurück und Steven Zuber wechselt im Tausch für Mijat Gacinovic zu Eintracht Frankfurt. Außerdem kehren einige Leihspieler, wie Kevin Vogt, Kasim Adams und Joao Klauss, der bei LASK Linz zu überzeugen wusste, zurück. Für Hoffenheim startet die Bundesligasaison am Samstag mit einem Gastspiel beim 1. FC Köln.

VFL Wolfsburg

Die Mannschaft vom österreichischen Trainer Oliver Glasner blieb größtenteils unverändert. Die Wölfe verabschiedeten sich von den beiden Innenverteidigern Marcel Tisserand (Fenerbahce) und Robin Knoche (Union Berlin), die zuletzt nur noch selten zum Einsatz kamen. Ignacio Camacho musste verletzungsbedingt seine Karriere beenden. Mit dem Stürmer Bartosz Bialek und dem Innenverteidiger Maxence Lacroix wurden zwei junge Talente als Neuzugänge begrüßt. Bis zur Schließung des Transferfensters am 06.10.2020 will man den Kader noch weiter verstärken. Bevor die Wölfe am Sonntag gegen Bayer Leverkusen in die neue Saison starten, treffen sie am Donnerstag in der Europa League Qualifikation auswärts auf FK Kukësi aus Albanien.

Wettanalysen zu bevorstehenden Fußballspielen finden Sie unter Wett Tipps heute