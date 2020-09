Borussia Dortmund will seinen Kapitän Marco Reus nach dessen langer Verletzungspause behutsam an die Startelf des Fußball-Bundesligisten heranführen. "Wir sind sehr, sehr zufrieden, aber wir müssen weiter vernünftig sein mit ihm", sagte Trainer Lucien Favre am Donnerstag vor dem Ligastart gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag (18.30 Uhr/Sky).

Favre über Reus: "Sind sehr, sehr zufrieden"

Im DFB-Pokal beim Drittligisten MSV Duisburg (5:0) hatte Reus nach 222 Tagen Pause das schnellste Jokertor in der Geschichte des Wettbewerbs erzielt. Er traf nach drei Sekunden. Dennoch: "Wir müssen noch ein paar Wochen lang aufpassen", mahnte Favre.

Ob Stammtorhüter Roman Bürki (Hüftprobleme) und Europameister Raphael Guerreiro (Zerrung) werden spielen können, ließ Favre offen: "Wir werden sehen." Sportdirektor Michael Zorc erwartet trotz elf Pflichtspielsiegen gegen Gladbach in Serie eine schwierige Aufgabe. "Sie sind ja nicht umsonst noch in die Champions League gerutscht", betonte er.

SID