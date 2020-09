Der Zittersieg im DFB-Pokal beim Chemnitzer FC hat Trainer Sebastian Hoeneß bei Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim Zuversicht für sein Bundesliga-Debüt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Köln gegeben. "Wir sind gegen Chemnitz nicht richtig in die Partie gekommen. Das darf uns gegen Köln nicht passieren, da muss der Start stimmen. Was wir aber auch mitnehmen: Wir haben eine schwierige Situation gut gemeistert", sagte Hoeneß am Donnerstag auf der Pressekonferenz der Kraichgauer.

Sebastian Hoeneß gibt sein BL-Debüt auf der Trainerbank

Hoffenheim hatte sich bei den Sachsen im DFB-Pokal erst im Elfmeterschießen durchgesetzt. Der Coach nahm auch zu Transferspekulationen Stellung, wonach der Klub an Schalkes Ahmed Kutucu interessiert sei: "Am Gerücht um Ahmed Kutucu ist nichts dran", betonte Hoeneß.

SID