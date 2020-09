Fußball-Bundesligist Union Berlin ist offenbar an der Verpflichtung von Stürmer Taiwo Awoniyi vom FC Liverpool interessiert. Der Nigerianer kennt die Bundesliga und war in der vergangenen Saison bereits an den FSV Mainz 05 ausgeliehen.

Taiwo Awoniyi spielte letzte Saison für Mainz 05

Die Berliner seien an einer einjährigen Leihe des 23-Jährigen interessiert, schreiben kicker und Bild. Union plagen in der Offensive Probleme. Neuzugang Max Kruse laborierte lange an einer Knöchelverletzung, Anthony Ujah pausiert wegen einer Knieverletzung, und Sebastian Andersson wechselte zum Liga-Rivalen 1. FC Köln.

