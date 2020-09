Dem Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln droht im Auswärtsspiel bei Aufsteiger Arminia Bielefeld der Stürmernotstand. Im Falle des angeschlagenen Sebastian Andersson könne "noch keine Entwarnung" gegeben werden, sagte FC-Trainer Markus Gisdol am Donnerstag. Der Neuzugang musste nach einem Trainingsunfall am Mittwoch behandelt werden. "Wir müssen uns anschauen, wie die nächsten zwei Tage bei ihm verlaufen, wir sind vorsichtig", so Gisdol.

Der Verletzungsstand bei Andersson ist noch ungeklärt

Für das Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) ist Anthony Modeste wohl weiterhin keine Alternative. Der Franzose plagt sich seit einer Weile mit Knieproblemen herum und trainierte jetzt erstmals wieder mit der Mannschaft. "Ich bin froh, dass Tony wieder eine komplette Einheit absolvieren konnte", sagte Gisdol, "die Grundlagen fehlen ihm aber komplett. Er hat in den vergangenen sieben Wochen nur ein Mannschaftstraining mitgemacht. Es dauert bei ihm sicherlich noch ein paar Wochen."

Die beiden Zugänge Dimitris Limnios für die Außenbahn und Tolu Arokodare für das Sturmzentrum seien zumindest "Optionen", beide haben Gisdol "mit ihren Trainingsleistungen in dieser Woche positiv überrascht. Sie geben uns mehr Möglichkeiten."

SID