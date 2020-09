Mit Neuzugang Alexander Sörloth im Kader, aber ohne Kapitän Marcel Sabitzer tritt RB Leipzig am Samstag zum zweiten Spieltag der Fußball-Bundesliga bei Bayer Leverkusen (15.30 Uhr/Sky) an. Sabitzer hat sich einen Muskelfaserriss zugezogen.

Der Norweger Alexander Sörloth steht im Leipzig-Kader

Sörloth ist hingegen dabei. "Er ist fit, die Werte sind sehr gut. Er ist körperlich in einem guten Zustand", sagte Trainer Julian Nagelsmann über den neuen Angreifer. Die angeschlagenen Abwehrspieler Lukas Klostermann (muskuläre Probleme) und Dayot Upamecano (Kniebeschwerden) ließen am Donnerstag das Training mit der Mannschaft ausfallen, damit "sie am Samstag auch zur Verfügung stehen", sagte Nagelsmann.

Sörloth werde aber wohl noch nicht in der Startelf stehen, meinte Nagelsmann. "Er hat jetzt drei Wochen nicht trainiert", erklärte der Coach, "noch dazu kennt er wahrscheinlich noch nicht alle Namen seiner Mitspieler." Der norwegische Nationalspieler war zuletzt von Crystal Palace an Trabzonspor in die erste türkische Liga ausgeliehen und unterschrieb bei RB einen Fünfjahresvertrag.

Dass er neben Hansi Flick (Bayern München) und Jürgen Klopp (FC Liverpool) für die Wahl zum "UEFA-Trainer des Jahres" nominiert wurde, habe ihn gefreut, verriet Nagelsmann. "Ich gehe aber mal davon aus, dass ich die Wahl nicht gewinnen werde", meinte der Coach. "ich denke, dass die Wahl verdienterweise an einen der anderen geht, weil sie Titel geholt haben."

