Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt muss "mehrere Wochen" auf Filip Kostic verzichten. Der 27 Jahre alte Angreifer zog sich während des 3:1 am Freitagabend bei Hertha BSC einen Teilanriss des Innenbandes im rechten Knie zu, wie die SGE am Sonntag mitteilte. Das Punktspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen die TSG Hoffenheim und die folgenden Länderspiele mit Serbien werde Kostic auf jeden Fall verpassen.

Filip Kostic musste verletzt ausgewechselt werden

"Glück im Unglück ist, dass er sich keinen Kreuzbandriss oder Ähnliches zugezogen hat", sagte Eintracht-Sportdirektor Bruno Hübner. Kostic hatte gegen Hertha einen Schlag auf das rechte Knie abbekommen und war nach einer Viertelstunde ausgewechselt worden.

SID