Der als Interimscoach beim Fußball-Bundesligisten Schalke 04 gehandelte Talenteschmied Norbert Elgert steht nicht für ein Intermezzo bei den Profis zur Verfügung. "Klares Dementi. Ich konzentriere mich auf meine Aufgabe, die ist anspruchsvoll genug", sagte der langjährige U19-Trainer der Königsblauen am Sonntag dem SID: "Ich denke, dass ich Schalke in meiner jetzigen Position am meisten helfe."

Norbert Elgert ist U19-Trainer der Königsblauen

Elgert, der unter anderem die Weltmeister Manuel Neuer, Benedikt Höwedes, Mesut Özil und Julian Draxler ausbildete, war als möglicher Übergangstrainer nach der Trennung von David Wagner gehandelt worden. Wagner war nach der 1:3-Heimpleite gegen Werder Bremen, dem 18. Bundesligaspiel in Folge ohne Sieg, gefeuert worden.

Über die Nachfolge will Schalke "in den kommenden Tagen" informieren. Als Kandidaten gelten unter anderem der ehemalige Augsburger Manuel Baum, der Ex-Mainzer Sandro Schwarz und der frühere Stuttgarter Alexander Zorniger, aber auch Ralf Rangnick, der schon zweimal in Gelsenkirchen arbeitete.

